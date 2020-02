Um a Cada 75 Moradores de Catanduva Pegou Dengue Neste Ano

Um a cada 75 moradores de Catanduva pegou dengue em janeiro e fevereiro de 2020. É o que mostra o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde de Catanduva. A média leva em consideração também o número de habitantes estimado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). – 121.862 moradores.

De acordo com o boletim foram confirmados até ontem 1621 casos de dengue e corresponde a 30,3% de todas as notificações registradas nos 30 dias de janeiro e primeira quinzena da fevereiro.

O número maior é de casos suspeitos, por enquanto. 2.843 pacientes ainda aguardam resultados dos exames.

Outros 16, 3% receberam como negativo o resultado para dengue. Num total de 872 casos.

Nesta segunda-feira foi o primeiro dia de Centro de Hidratação aberto.

Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que 128 pessoas foram atendidas na unidade de tratamento de dengue, das 7 horas da manhã às 17 horas. Desses, 19 pacientes foram atendidos pela primeira vez com sintomas de dengue e 78 tiveram indicação médica para coleta de sangue.

Membros do Conselho Municipal de Saúde estiveram na unidade para fiscalizar os trabalhos realizados. Ontem também foi realizada uma sessão extraordinária no conselho. No encontro, os conselheiros deliberaram pela aprovação do Hospital da Dengue 24 horas. Foram 15 votos a favor e dois contra.

Uma das reclamações dos pacientes era de que exames são colhidos apenas até as 15h30. Depois desse horário é feito encaminhamento para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Em resposta, a prefeitura informou: “A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que o atendimento na Unidade de Tratamento da Dengue é realizado das 7 às 19 horas. Entretanto, a partir das 16 horas não são mais feitos hemogramas, para que haja tempo hábil para obter o resultado do exame e fazer a reavaliação médica. Tendo em vista que a maioria dos pacientes está em acompanhamento, esse limite de horário não ocasiona transtornos, pois eles são orientados sobre esse procedimento. O paciente que chegar à unidade após as 16 horas é acolhido, passa por consulta médica e, se constatada a necessidade de exame, é direcionado à UPA. Os casos urgentes, se houver, serão transportados pela Secretaria de Saúde ao pronto-atendimento. Vale frisar que nem todas as pessoas que procuram pela unidade precisam fazer exames”.

