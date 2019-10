Últimos Dias Para Inscrições Do 3º Startup Day LIDE Futuro Rio Preto

Segue até o dia 6 de outubro o prazo para as inscrições para o 3º Startup Day LIDE Futuro Rio Preto. O evento, que vai reunir as melhores iniciativas empreendedoras de Rio Preto e região, vai premiar a melhor startup com R$ 10 mil, além de mentoria, capacitação e networking com a maior rede empresarial do noroeste paulista, o LIDE Rio Preto.

Para participar do Startup Day LIDE Futuro Rio Preto é preciso que empresas estejam em estágio inicial e sejam representadas por uma equipe de no mínimo dois pesquisadores ou empreendedores.

Além disso, o produto ou serviço a ser inscrito deve conter alguns critérios básicos de startups, como inovação, escalabilidade, tecnologia e a capacidade de atendimento a uma necessidade real do seu público-alvo.

Os trabalhos selecionados serão divulgados no dia 07 de outubro e avaliados por uma banca técnica durante evento que acontece no dia 16 de outubro. As três startups com melhor classificação serão apresentadas e julgadas. A partir de então, será premiada a melhor iniciativa empreendedora, escolhida pelos filiados LIDE Rio Preto.

“O objetivo do Startup Day LIDE Futuro Rio Preto é valorizar os empreendedores, as boas ideias e os negócios de todo Noroeste Paulista que representem um grande potencial de crescimento”, afirma Gustavo Pierini, presidente do LIDE Futuro Rio Preto.

Para mais informações e regulamento, acesse: www.lideriopreto.com.br/startupday/regulamento

Inscrições: www.lideriopreto.com.br/startupday/inscricao

