Último Encontro Antigomobilísmo Será Neste Domingo Na Praça Da Matriz

A Associação de Antigomobilistas da Região de Catanduva (Arca) vai realizar a última edição do Encontro de Veículos Antigos do ano de 2019, neste domingo, dia 25, das 9 às 12 horas, na Praça da Matriz. O encontro já é tradição na cidade e conta com o apoio da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O evento atrai colecionadores e fãs de diversas idades para conferir os veículos antigos de perto. A atividade também resulta no resgate e preservação do acervo que existe entre os colecionadores catanduvenses. A troca de informações e intercâmbio entre os apreciadores é mútua e assunto não vai faltar.

O encontro tem média de 30 a 40 veículos expostos, que compõem acervo de colecionadores de Catanduva e também de cidades da região. A entrada para conferir os carros, ouvir histórias, curiosidades e dicas sobre modelos que marcam gerações é gratuita e tem como objetivo proporcionar momentos de lazer e conhecimento, inclusive para as novas gerações, que conferem de perto a evolução dos veículos, além de se encantarem pelos modelos históricos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local