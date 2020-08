Último Dia Para Matrícula Online Dos Convocados Na Primeira Lista Do Vestibulinho Das Etecs

As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) divulgam ontem (10), no site da unidade onde o candidato deseja estudar, a primeira lista dos convocados no Vestibulinho para cursos técnicos (presenciais, semipresenciais e online) e de especialização técnica.

Aqueles que concorrem a uma vaga na modalidade EaD online podem conferir a lista de convocação no portal do Grupo de Estudo de Educação a Distância (Geead) do Centro Paula Souza (CPS). Já a classificação geral dos inscritos no processo seletivo para o segundo semestre de 2020 está disponível em vestibulinhoetec.com.br.

Os convocados devem fazer sua matrícula online até hoje (11), desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Etec está localizada.

Acompanhe as demais etapas do calendário do Vestibulinho: 12 de agosto – Divulgação da segunda lista de convocação; 13 e 14 de agosto – Matrículas da segunda lista de convocação; 14 de agosto – Divulgação dos convocados para matrícula dos cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro; 17 de agosto – Matrícula da primeira lista de convocação dos cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro.

Documentos para matrícula dos convocados em todas as modalidades dependerá do upload legível dos seguintes documentos básicos: documento de identificação (RG ou RNE); CPF; foto recente de rosto. E também mais documentos de cada tipo de conclusão.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

