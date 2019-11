Último Dia Para Marapoama E Itajobi Se Cadastrarem

O prazo para o cadastro da biometria em Itajobi e Marapoama se encerram hoje (29). Na biometria – ou cadastro biométrico –, a Justiça Eleitoral faz a coleta e a inclusão de sua impressão digital, sua assinatura e sua foto, pra serem usados na votação e impedir que outras pessoas votem por você. O cadastro e a revisão biométrica são serviços gratuitos.

Pra fazer o cadastro, vá a um cartório eleitoral com documento de identificação oficial (com foto), comprovante de residência atual e o título de eleitor (se tiver). Mas atenção! Tem cartórios que só atendem com agendamento prévio pelo site.

Os documentos exigidos para levar ao cartório eleitoral para fazer o seu cadastro biométrico são: documento oficial brasileiro de identificação com foto, comprovante de residência atual e o título de eleitor (se o tiver).

Para homens com mais de 18 anos (até os 45 anos) que, além de fazerem a biometria, vão solicitar o primeiro título de eleitor, é necessário levar também um documento que comprove a quitação junto a Justiça Militar.

Se o cadastramento biométrico for obrigatório em sua cidade e você perder o prazo, seu título poderá ser cancelado. Sem o título de eleitor, você não consegue emitir passaporte nem carteira de identidade. Se tiver função ou emprego público, fica sem receber o salário. Mais informações www.tre-sp.jus.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local