Último Dia Para Criadores Comprovarem Vacina Contra Aftosa

Hoje (22) é o último dia para que os criadores comprovem vacinação contra a febre aftosa em bovinos e bubalinos. A região de Catanduva vacinou 59,7% do rebanho até o mês passado, conforme dados da Coordenadoria de Defesa Agropecuária.

O comunicado deve ser feito pelo sistema informatizado Gestão de Defesa Animal e Vegetal (Gedave). Por conta da paralisação dos caminhoneiros, a vacinação foi prorrogada para o dia 15 de junho, por conta disso, o prazo de comprovação de imunização pode ser feito até esta sexta-feira.

“Vale destacar que a prorrogação foi instituída por uma resolução da Resolução nº 24, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, publicada no Diário Oficial de 30 de maio. A extensão considerou a paralisação nacional, que dificultou para o produtor rural a aquisição de vacinas contra a febre aftosa, bem como a proteção e o registro do rebanho”, informou a Defesa Agropecuária.

Mudanças

Foi também neste ano em que houve mudanças no calendário de vacinação. Na primeira etapa, devem receber as doses da vacina os bovídeos (bovinos e bubalinos), independentemente da idade. Já em novembro, deverão ser vacinados apenas os animais com idade de zero a 24 meses.

“Já a Resolução n° 25, publicada no Diário Oficial, estendeu o prazo para a vacinação de fêmeas bovídeas com idade entre 3 e 8 meses contra a brucelose, infecção transmissível que ataca os bovinos, outras espécies animais e os seres humanos. A declaração da vacinação contra a brucelose também deve ser feita por meio do sistema Gedave”, complementa o setor.

Vale ressaltar que deixar de imunizar o rebanho contra a febre aftosa e brucelose, além de não comunicar a vacinação à Coordenadoria de Defesa Agropecuária no prazo, pode resultar em multas de 5 Ufesps (R$ 128,50) por cabeça sem imunização, e 3 Ufesps (R$ 77,10) por cabeça por deixar de relatar. O valor de cada Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (Ufesp) é de R$ 25,70.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local