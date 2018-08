Último Dia Para Abertura de Contas Dos Funcionários da Educação

Hoje (2) é o último dia para os Funcionários da Secretaria Municipal de Educação realizarem abertura de conta no banco Itaú. Agora, o Itaú passará a administrar o pagamento dos servidores públicos municipais da cidade feitiço pelos próximos 60 meses. Para o procedimento é necessário levar os documentos pessoais (RG e CPF ou CNH) até a Estação Cultura, das 9h às 17 horas.

Neste primeiro agendamento somente os trabalhadores da educação estão sendo atendidos. A prefeitura ressalta que servidores de demais setores da administração serão agendados posteriormente.

Conforme prevê o edital, o Itaú terá exclusividade na “centralização e processamento de créditos provenientes de 100% (Cem por cento) da folha de pagamento gerada pelo Município, lançados em contas do funcionalismo público na instituição financeira contratada, abrangendo servidores ativos, inativos e estagiários, ou seja, qualquer pessoa que mantenha vínculo de remuneração com o Município, seja recebendo vencimento, salário, subsídio ou proventos”.

A Prefeitura deverá encaminhar ao banco, com 15 dias de antecedência da data de pagamento, os arquivos de cadastros dos funcionários para que a agência providencie as contas e cartões magnéticos. Já, o arquivo com as informações para pagamento, tais como conta do Município para débito, número de servidores, valores e assinatura autorizativa deverá ser entregue ao banco com dois dias de antecedência da data de pagamento.

A abertura de conta deve ser realizada na Estação Cultura Deca Ruette, localizada na Rua Rio Janeiro, 100. O horário de funcionamento é das 09 ás 17h. É necessário comparecer com os documentos pessoais: RG e CPF ou CNH.

Da Reportagem Local