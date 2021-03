Último Atendimento Presencial: Movimento de Clientes À Procura de Quitar Contas do Mês

A partir desta segunda-feira (15), com as novas regras da fase emergencial no estado de São Paulo, o comercio fica proibido de aceitar clientes na porta fazendo pedido de produtos. A nova norma estabelece que estabelecimentos comerciais (comércio em geral) – Somente entrega (delivery) e retirada de automóvel (drive-thru), com proibição de retirada de produtos no local.

Sendo assim, o jornal O Regional foi conferir de perto como estava o movimento no ultimo dia em que clientes podiam ainda ir aos estabelecimentos. Notamos que havia um certo movimento de clientes em lojas como de produtos variados (calçados, roupas, cama, mesa e banho). Muitos desses clientes que estavam nas portas queriam pagar a conta do mês para não acumular juros e dividas. Algumas poucas pessoas estavam em busca de comprar produtos como de beleza.

Muitas lojas nem estavam abertas, mas deixaram placas que estão já atendendo por whatsapp, algumas redes de lojas de eletrodomésticos já anunciaram desde semana passada quando aconteceu as primeiras regras do fechamento e restrições que os boletos do mês não terão juros quando voltar a abrir o comércio.

Infelizmente, o fechamento mais restrito começa a vigorar no dia do consumidor onde normalmente lojas ofereciam descontos para atrair clientes e vendas. Segundo Juliana Costa, gerente de uma loja de roupas no centro, a solução foi dar férias as duas funcionárias e como alternativa usar as redes sociais, ela ainda lamenta as perdas, mas entende que o momento é bem critico do sistema de saúde de Catanduva, já que perdeu uma amiga para covid-19.

O Regional também percorreu alguns mercados e um deles chamou atenção para um monitoramento de entrada de carros e também de quantia de pessoas dentro do estabelecimento, teve até uma fila de espera e carros para os consumidores pudessem entrar.

O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, que celebra os direitos conquistados pelos consumidores até então, é uma data comemorada mundialmente. Sua origem foi um discurso realizado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, em 15 de março de 1962.

Ariane Pio

Da Reportagem Local