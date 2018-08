UBSs de Santa Adélia Realizam Exame Preventivo ao Câncer de Colo de Útero

As Unidades Básicas de Saúde de Santa Adélia realizam exame preventivo ao câncer de colo de útero. O material coletado é analisado no Hospital de Câncer de Barretos, que atua também no tratamento e prevenção da doença. Em casos positivos, os tratamentos também são realizados no hospital, que atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

O procedimento é feito por meio de convênio firmado entre o hospital e a prefeitura. Desde 2015 a ação é realizada nas unidades de saúde de Santa Adélia. A ideia é a de prevenir os novos casos, além de tratar pacientes que tem diagnóstico positivo para a doença. “O Hospital de Câncer de Barretos é um dos melhores e mais avançados centros de diagnóstico e tratamento do câncer, um serviço inestimável para a saúde da mulher de Santa Adélia, por isso a importância de continuar com esta parceria”, conta o prefeito Guilherme Colombo da Silva.

O secretário municipal de Saúde, Fabrício Franco, cita que a parceria ajuda na melhoria do serviço prestado na cidade em prol da saúde da mulher. “Foi um avanço extraordinário, especialmente porque o câncer de colo de útero é um dos mais comuns entre as mulheres”, afirmou.

As Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo de Útero, que foram lançadas pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca) em 2011 mostram que as mulheres entre os 25 e 64 anos que já tiveram atividade sexual devem passar pelo exame. Apesar disso, não há uma idade certa para isso. A recomendação é que assim que a mulher inicia a vida sexual, já deve começar a realizar o exame e depois deve ser feito pelo menos uma vez ao ano.

“Todas as nossas unidades realizam o atendimento preventivo e o convênio com o Hospital de Câncer de Barretos tem reforçado a nossa política de oferecer o melhor para a população. Todas as mulheres podem ir realizar os exames, que além de ser processado em um hospital referência como Barretos, é gratuito. As unidades também estão oferecendo dias e horário especiais, por isso pedimos que todas procurem a unidade mais próxima e agende seu horário”, finalizaram as enfermeiras responsáveis pela coleta.

