Twitter Lança Recurso Para Informações Sobre As #Eleições2020 E Emojis Especiais

O Twitter lançou, em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral ( @TSEjusbr), um recurso que dará às pessoas mais acesso a informações sobre as #Eleições2020. Na busca por termos relacionados ao tema na plataforma, o primeiro resultado da pesquisa, apresentado no topo da lista, será uma notificação com um link para página do TSE com dados úteis sobre o processo eleitoral e as medidas sanitárias para a prevenção de Covid-19 no dia da votação. O serviço tem como intuito deixar a população mais informada a respeito do tema.

A parceria entre Twitter e TSE contempla outras ações, como o apoio à transmissão de eventos ao vivo realizados pelo Tribunal nos momentos-chave do período eleitoral, em especial as coletivas de imprensa concedidas pelo órgão nos dias de votação, de modo a contribuir para a disseminação do conteúdo. A plataforma também amplificará, via perfil do @TwitterBrasil, conteúdos de serviço a eleitores produzidos pela conta do TSE.

Além disso, para incentivar a reunir conversas sobre as eleições na plataforma, o Twitter também lançou dois emojis exclusivos. Um deles será ativado a partir do uso da hashtag #Eleições2020, para estimular os mais diversos debates em torno do tema.

O segundo é relacionado ao voto. Com a proposta de transmitir à população a força de sua escolha nas urnas, a mensagem de #SeuVotoTemPoder destaca a importância da participação popular no processo eleitoral e é parte da campanha do TSE sobre o tema.

Também na linha de promover conversas mais saudáveis e de qualidade na plataforma, serão realizadas sessões de treinamentos para as equipes de comunicação do TSE e dos TREs sobre as melhores práticas do Twitter, além de treinamento para magistrados e servidores dos TREs, com explicações sobre o funcionamento da plataforma, as políticas da comunidade e aspectos práticos de contencioso eleitoral.

Ariane Pio

Da Reportagem Local