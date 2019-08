Tudo O Que Você Precisa Saber Sobre Extintores De Incêndio

A segurança, tanto no trabalho como em casa, é muito importante para os indivíduos que fazem uso do local. Diariamente, deve-se dar atenção a todos os riscos possíveis e estar prevenido (a) para qualquer situação, sendo uma delas o incêndio, que pode causar danos graves e irreversíveis.

O extintor de incêndio apresenta um papel fundamental no que diz respeito a prevenir riscos e situações perigosas. Foram criados para combater, principalmente, incêndios ainda no início, logo não podem ser considerados substitutos de outros métodos para conter o ocorrido, como mangueiras e, primordialmente, a ajuda de bombeiros treinados e capacitados para cuidar do fogo alastrante.

Existem extintores adequados para cada tipo de incêndio sendo de três tipos de extintor de incêndio: à base de água, à base de dióxido de carbono (o pó químico), espuma e compostos halogenados; e seus usos variam de acordo com o perfil do incêndio, que pode ser das classes A, B, C, D e K.

Os incêndios de classe A são os que ocorrem em materiais sólidos, como madeira e tecidos, e podem ser combatidos com o modelo de extintor à base de água ou os de espuma.

Incêndios de classe B ocorrem em líquidos inflamáveis ou sólidos que se liquefazem, sendo exemplos a gasolina e o óleo. Os extintores de pó químico e de dióxido de carbono são os mais adequados para esses casos.

Já os incêndios de classe C são os que se dão em equipamentos elétricos, e podem ser resolvidos com extintores de pó químico ou de dióxido de carbono.

Os incêndios D e K são casos perigosos e raros, e utilizam modelos de extintor mais específico. O uso do extintor incorreto pode provocar diversos problemas. É importante que o uso do extintor seja de acordo com o tipo de incêndio para que a medida tomada seja a mais eficiente no combate à chama.

O extintor do tipo ABC não é recarregável, e sim, descartável. A Recarga de extintores é de extrema importância para que o equipamento esteja em boas condições de uso, caso tenha de ser acionado. Todos os extintores de incêndio devem ser recarregados, e o de dióxido de carbono deve ser inspecionado semestralmente e recarregado, caso seja necessário. Para

De modo geral, as indicações para a colocação dos extintores é que seja um lugar de fácil acesso e localização, onde haja menor probabilidade de que o fogo bloqueie seu acesso, não devem ser dispostos nas paredes das escadas, não devem ser encobertos por pilhas, e os extintores sobre rodas devem ter livre acesso a qualquer local do edifício.

Ariane Pio

Da Reportagem Local