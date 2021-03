Tuberculose: Pneumologista Alerta Sobre os Perigos da Doença

Embora controlada, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a tuberculose está entre as dez maiores causas de morte no mundo, atingindo 10 milhões de casos por ano e mais de 1,5 milhão de óbitos. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são registrados 200 novos casos da doença por dia. É uma doença que tem cura, mas devido ao tratamento ser longo – cerca de seis meses – muitas pessoas o abandonam no meio, tornando a doença tão letal.

Conforme explica o pneumologista Prof. Dr. Marcelo Macchione, a tuberculose é transmitida pelo ar. “A pessoa contaminada, ao espirrar, tossir ou falar, pode expor o ambiente às bactérias causadoras da doença. A capacidade de transmissão é alta, sendo que uma única pessoa, que não esteja realizando um tratamento para controle da bactéria, que convive diariamente com um grupo, pode infectar uma dezena de pessoas em menos de um ano”, destaca. Assim como a COVID-19, a tuberculose ataca os pulmões, mas a diferença é que tem tratamento.

O tratamento para a tuberculose é acessível a todos, pois, aqueles que não têm condições de realizar um acompanhamento na rede privada, podem retirar todos os remédios no Sistema Único de Saúde (SUS) e geralmente o monitoramento dura cerca de seis meses. “Fazer o tratamento completo é imprescindível para curar a doença. Quando o paciente deixa de tomar os medicamentos no meio do tratamento, a doença pode voltar e acometer novamente a mesma pessoa”, ressalta.

Vale ficar atento aos sintomas, principalmente à tosse persistente por mais de três semanas. Outros sintomas são febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento, cansaço ou fadiga. “Para ter um diagnóstico preciso, é indicado procurar um médico especialista em doenças respiratórias. E ainda alerto: não deixe de procurar assistência, pois a doença pode agravar o quadro em paciente que pega a Covid-19”, explica Macchione.

O pneumologista reforça a importância da vacinação na infância, pois a vacina BCG protege contra a doença. “Nunca se falou tanto sobre vacinas como neste momento em que vivemos, então vale destacar que todas as vacinas são importantes, pois elas protegem de inúmeras doenças. Estar com a carteira de vacinação em dia é fundamental para uma boa saúde. No caso da tuberculose, a BCG, que é a primeira vacina que toda criança toma ao nascer, auxilia na prevenção dos casos graves de tuberculose. Portanto, pais: as vacinas são componentes essenciais para um crescimento saudável das crianças. Além dos novos vírus que surgem periodicamente, doenças antes erradicadas podem voltar com a falta de vacinação, o que seria um enorme retrocesso para a ciência e medicina”, afirmou o médico.

Na quarta-feira, dia 24 de março, foi comemorado o Dia de Combate à Tuberculose, uma doença que, apesar de ter baixos casos, ainda acomete muitas pessoas, podendo levar à morte. “Cuide-se, e procure um médico em caso de sintomas”, completa Macchione.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local