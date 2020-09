TSE Divulga Ferramenta On-Line Para Consultar o Local de Votação

O eleitor que souber qual é o seu local de votação poderá votar mesmo sem o título eleitoral em mãos bastará levar qualquer documento oficial com foto. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem uma ferramenta que permite a consulta dos números do título, da zona eleitoral e também do endereço da seção de votação (http://www.tse.jus.br/eleitor/titulo-e-local-de-votacao/consulta-por-nome). Precisa indicar nome completo, data de nascimento e nome da mãe.

Também é possível obter o título por meio do aplicativo e-Título, disponível para os aparelhos de celular e tablets que utilizam os sistemas operacionais iOS (iPhone) e Android. Outra possibilidade é ter acesso a informações pela Central do Eleitor do seu estado http://www.tre-sp.jus.br ou pelo telefone (11) 3130-2000.

O TSE divulgou orientações sanitárias elaboradas pela consultoria sanitária que serão apresentadas à população por meio da campanha “Vote com Segurança”, exibida nas rádios e televisões de todo o país a partir de outubro.

Conforme o protocolo, todas as seções eleitorais terão álcool em gel para limpeza das mãos dos eleitores antes e depois da votação, e os mesários receberão máscaras, face shield (protetor facial) e álcool em gel para proteção individual. Cartazes serão afixados com os procedimentos a serem adotados por todos. Os materiais foram doados ao TSE por importantes empresas e entidades brasileiras, evitando custo ao erário num momento em que o foco do poder público é combater a pandemia.

A principal mensagem da Justiça Eleitoral é a de que o eleitor permaneça de máscara desde o momento em que sair de casa, evite contato físico com outras pessoas e cumpra o dever cívico da forma mais ágil possível, sem permanecer tempo desnecessário nos locais de votação.

O Tribunal Superior Eleitoral também ampliou horário de votação em uma hora, e eleitores irão às urnas das 7h às 17h. O TSE decidiu reservar horário preferencial das 7h às 10h para pessoas acima de 60 anos, que integram grupo de risco.

A intenção é garantir mais tempo para que eleitores votem com segurança e tentar reduzir as possibilidades de aglomeração nos locais de votação por conta da pandemia da Covid-19.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local