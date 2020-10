TSE Disponibiliza App Para Fiscalizar e Denunciar Irregularidades nas Campanhas

As eleições 2020 já começaram. Desde 27 de setembro, candidatos aos cargos de prefeito e vereador estão na internet e nas ruas falando sobre suas propostas. Mas você sabia que todos eles precisam seguir várias regras durante a campanha? E para que esse período eleitoral seja cada vez mais justo, o cidadão precisa ajudar na fiscalização e denunciar as irregularidades.

Para ajudar os brasileiros nesta missão, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza o aplicativo Pardal. Ele foi criado em 2014, mas de lá pra cá vem sendo aprimorado e já está pronto para as Eleições 2020.

Todas as denúncias enviadas pelo aplicativo são acessadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e pelo Ministério Público Eleitoral. São eles que dão andamento a todas as reclamações e autuam os candidatos que estão cometendo irregularidades.

Vale ressaltar também que é possível realizar denúncias que são sobre propaganda eleitoral. De acordo com o TSE, nestes casos o aplicativo vai oferecer o contato da ouvidoria do Ministério Público de cada localidade para que o cidadão possa entrar em contato.

O aplicativo está disponível tanto para IOS quanto para Android. Além do site do TSE há outras iniciativas contra as fakenews. Ao acessar o aplicativo, clique no botão “mais” para enviar uma denúncia. Depois selecione Propaganda eleitoral irregular e clique em Prosseguir. Digite o CEP da cidade da denúncia. Na tela seguinte, preencha o endereço corretamente e depois selecione a eleição clicando em Eleições Municipais 2020 e depois em Prosseguir. Em seguida, informe se a denúncia é referente a um partido, coligação ou candidato.

Depois, selecione o cargo do candidato que você quer denunciar e confirme. Em seguida irá aparecer uma lista com os nomes de todos os candidatos daquele município. Marque o candidato da denúncia e confirme. O próximo passo é detalhar a sua denúncia. No campo Descreva sua denúncia, informe todos os detalhes do ocorrido. Seja detalhista e não deixe nenhuma informação de fora. Depois você deve anexar uma evidência que comprove a sua reclamação. Ela pode ser uma foto, um vídeo ou um áudio. Anexe o arquivo na denúncia e prossiga.

Na tela seguinte, preencha os seus dados e depois clique em Enviar Denúncia. Pronto, sua denúncia foi feita. Para acompanhar o andamento dela é só voltar ao início e clicar em Pesquisar. Lá irão aparecer todas as denúncias enviadas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local