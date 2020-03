Trote Solidário de Alunos da Unifipa Beneficiará 120 Famílias Carentes

No último sábado, dia 07 de Março, o Grupo de Ajuda Comunitária (GAC) do curso de Medicina da UNIFIPA/FAMECA promoveu o Trote Solidário, com arrecadação de alimentos, roupas, calçados, brinquedos e livros. Com os itens arrecadados, os alunos montaram 120 cestas que beneficiarão o equivalente em famílias.

A atividade teve o objetivo de manter uma tradição, que é o trote, com cunho solidário, além da integração entre os alunos, que saíram do Campus Sede para a coleta dos itens, casa a casa em 27 bairros de Catanduva.

Cerca de 170 alunos participaram do Trote Solidário, que irá beneficiar famílias carentes selecionadas por setores da Saúde e Assistência Social da Prefeitura de Catanduva. No ano passado, o evento aconteceu no dia 16 de março e teve a seguinte forma de ajuda, a proposta é a integração e eliminação do trote violento, bem como a ajuda às famílias necessitadas.

Após a arrecadação, no período da manhã, a tarde foi reservada para a montagem das cestas básicas, que foram entregues nos bairros menos favorecidos da cidade.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local