Troféu Rotary Club De Catanduva 14 De Abril Tem Votação Até Dia 10 de Abril

Está aberta a votação pelo público do Troféu Rotary Club de Catanduva 14 de Abril, que segundo a votação escolherá a entidade que se destacou em 2020 com serviços prestados em Catanduva.

O link para quem quiser votar: https://www.rc14deabril.com, a votação se encerra no dia 10 de abril.

“Na sua opinião, qual Entidade Assistencial mais se destacou em 2020? Qual entidade merece receber o Troféu Rotary Club de Catanduva 14 de Abril?”

Para entidades do 3º setor em reconhecimento de serviços prestados em 2020. O presidente do Rotary Club de Catanduva 14 de Abril, Maurilio Lubeno explicou que não há prêmio em dinheiro, somente o reconhecimento por serviços prestados na cidade.

Estão concorrendo: Vila São Vicente de Paulo de Catanduva, AVOIAM, Prateleira Solidária, Corujas do Bem, Associação Espírita Recanto Nosso Lar, Cidadão do Futuro, HCC- Hospital de Cancer de Catanduva e APAE – Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local