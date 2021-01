‘Troco Solidário’ Realizada Por Rede de Supermercados Arrecada mais de R$ 1 mil

A Campanha Troco Solidário realizada pela rede de supermercados TONIN, entregou no dia 15 de Janeiro, R$ 1.381,62 para o Hospital Padre Albino. A campanha foi realizada nos últimos três meses e no caixa, no momento da compra, o cliente tinha a opção de doar o troco para o HPA. Na oportunidade, o supermercado TONIN renovou a campanha Troco Solidário para o ano de 2021.

A entrega foi realizada por colaboradores do supermercado e pelo gerente Alexandre da Silveira Santos para o presidente da Diretoria Executiva da FPA Reginaldo Donizeti Lopes e para a gerente de Captação de Recursos Angélica Rodrigues.

Parceiro

O TONIN é parceiro da Fundação Padre Albino, participante de diversas campanhas, colaborando com a doação de alimentos para o Hospital de Câncer de Catanduva e na luta da FPA para combater o coronavírus com doações de álcool.

Campanha Troco Solidário

A campanha Troco Solidário permite ao final das compras a possibilidade de doar o restante do troco, até o valor máximo de R$ 0,99 (noventa e nove) centavos por compra, disponibilizando a diferença adicional para entidades filantrópicas da cidade.

Mensalmente os valores são repassados para instituições cadastradas no Troco Solidário, em conformidade com a lei para receber o devido benefício. Ao chegar ao caixa, o cliente é informado sobre a campanha, quais entidades estão cadastradas na cidade, e como pode contribuir com a ação.

O troco disponibilizado é registrado no cupom fiscal da venda, garantindo que o valor será destinado à iniciativa escolhida.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local