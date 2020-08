‘Troco Livro Por Alimento’ Tem Objetivo De Ajudar Famílias Carentes E Incentivo A Leitura

O projeto ‘Troco livro por alimento’ foi elaborado pelo futuro psicólogo Juliano Barboza, que está no último ano de psicologia, com ajuda de uma professora e outros profissionais resolveram ajudar famílias nessa época de pandemia. Juliano que teve a ideia inicial viu que os livros guardados em casa poderiam servir para trocar por alimentos, já que em sua casa tinha muitos exemplares e não lia mais.

“Resolvi anunciar e trocar por alimentos pra entregar pra esse grupo, aí algumas pessoas começaram a doar livros pra eu continuar a corrente e outras simplesmente doavam os alimentos, quando percebi, estava cheio de livros e com muitos alimentos arrecadados, daí me surgiu a ideia de criar uma conta no instagram pra continuar esse trabalho”.

Juliano contou também que o projeto visa dois objetivos, ajudar os necessitados e também incentivar a leitura.

Através do instagram, ele divulga os livros disponíveis e a pessoa que se interessar entra em contato. Há uma lista dos itens para troca e não há uma regra na quantidade, o que importa é a participação. “Como sou sozinho no projeto, eu me prontifico a fazer as entregas e coletas conforme a minha disponibilidade. Não há um espaço físico dedicado pra isso, todos os livros ficam no meu porta malas e os alimentos em um espaço apto para armazenamento”. O estudante de psicologia ressaltou que o projeto que atende famílias em situações de vulnerabilidade, está crescendo e começando a fazer parcerias com outros grupos e projetos, como o ‘Prateleira Solidária’.

O idealizador pede toda ajuda e espera fazer muita troca para pratica da leitura e solidariedade. “Todo livro doado vai se transformar em alimento pra arrecadação, além de levar à história a pessoa que vai lê-lo” finaliza Juliano. Se interessou pelo Projeto acesse o instagram @trocolivroporalimento.

Ariane Pio

Da Reportagem Local