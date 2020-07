Troca Solidária Distribuiu 173 Cestas Básicas Para Famílias Carentes em Junho

Com o intuito de fomentar e potencializar o espírito solidário, a empresária Poliana Paschoal criou o grupo ‘Troca Solidária’ que arrecada roupas, acessórios, móveis e outros diversos produtos para reverter em alimentos e confeccionar cestas para famílias carentes de Catanduva. A iniciativa surgiu após a empresária se sensibilizar com as dificuldades financeiras que diversas famílias estão enfrentando devido à pandemia do Coronavírus. Diariamente a idealizadora da Troca Solidária publica itens para reverter em alimentos e produtos de higiene pessoal para confeccionar cestas básicas e realizar a distribuição. No mês de Junho foram entregues 173 cestas básicas.

Os interessados em participar basta acessar a página no Facebook intitulada como ‘Troca Solidária’. Para quem deseja contribuir com a ação social, basta entrar em contato com a Poliana através do telefone (17) 98816-0059.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

