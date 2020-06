Troca de Toldos do Mercado Municipal é Pedido de Luís Pereira

A troca de toldos do Mercado Municipal João Crippa, o Mercadão, é pedido do vereador e presidente da Câmara, Luís Pereira.

O Chefe do Legislativo abordou o assunto na última terça-feira, em sessão ordinária da Câmara.

Para Pereira, a simples troca dos toldos fariam com que o Mercadão tivesse uma “aparência melhor”.

“É comum que a gente encontre nas ruas, pessoas já entregues e sem nenhuma perspectiva de melhora de vida, na qual são chamadas de andarilhos. Eu quero dizer, que pela pujança da nossa cidade, pelo que Catanduva já representou e pelo Mercado Municipal, que já foi um cartão postal para Catanduva, eu quando olho aquele toldo e toda aquela fachada, eu enxergo como se fosse um andarilho, com as vestes caindo aos pedaços e isso não pode existir no centro da cidade de Catanduva. Uma obra cujo custo para trocar aqueles toldos, aproveitando a estrutura metálica ali existente, eu falo que não passa de R$ 20.000,00. Nós merecemos, Catanduva merece um tratamento diferenciado. Não podemos deixar que o cartão postal de nossa cidade seja comparado como se fosse um monte de trapos, é um desrespeito com o centro de Catanduva, com as pessoas que ali trabalham. Não podemos nos calar mais, esse dinheiro é o mínimo que se possa investir ali. Eu espero que não passe de 15 dias, sem que ali seja modificado. E eu acredito profundamente que a prefeita Marta, atenda nossa solicitação, pois não dá mais para esperar, o “Mercadão” e as pessoas que ali trabalham e frequentam merecem essa melhoria”, disse Pereira.

Irio, que é proprietário de um dos box do Mercado Municipal, há 60 anos, aprova a solicitação do Chefe do Legislativo e afirma que há muitos anos o local precisa de revitalização. “Meu pai abriu a primeira loja no “Mercadão” em agosto de 1960. E desde então eu com 9 anos comecei a acompanhar meu pai. Com 12 anos, eu comecei a ajudá-lo e aos 22 anos eu abri minha própria loja. Em 1981, eu fiz sociedade com meu pai, e tocávamos a loja. Estou há muito tempo no Mercado Municipal, e percebo que estamos esquecidos aqui. Os toldos estão em farrapos, pisos quebrados. Uma reforma seria viável, pois o povo gosta do mercadão, a região vem bastante aqui, então seria interessante que a prefeitura nos desse um apoio e melhorasse o visual do nosso querido Mercado Municipal”.

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook