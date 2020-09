Tribunal de Contas Julga Irregular Prestação de Contas do Imes Catanduva de 2019

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgou irregulares as prestações de contas do Instituto Municipal de Ensino Superior (Imes) Catanduva, referente a 2019.

Dentre as irregularidades apontadas estão o Resultado da Execução Orçamentária: Déficit orçamentário de 20,93%; além de apresentar insuficiência de recursos para pagamento de suas dívidas sobre o Resultado Financeiro. O déficit orçamentário de 2019 aumentou em 52,85%na comparação a 2018. A Autarquia não possui recursos disponíveis para o total pagamento de suas dívidas de curto prazo. Aumento da dívida ativa em 7,82% em relação ao exercício anterior; medidas insuficientes para cobrança.

No relatório assinado por Valdenir Antonio Polizeli, auditor, consta ainda a recomendação à atual gestão para que adote medidas visando ao equilíbrio orçamentário, financeiro e econômico da entidade como forma de garantir sua perpetuidade. “As falhas são graves e não permitem o julgamento no sentido da regularidade. A Autarquia passou a representar um risco aos cofres municipais de Catanduva que, em última análise, é quem responderá por eventuais prejuízos causados a terceiros. Portanto, estudos devem ser elaborados englobando o Poder Público, a gestão e os conselhos do Instituto para deliberação sobre a adoção de um plano para redução de despesas a fim de amoldá-las à realidade da demanda da entidade, sob pena de risco concreto de o órgão entrar em insolvência em um futuro próximo”, afirmou o auditor.

Consta ainda que a execução orçamentária atingiu déficit na soma de R$ 1.376.420,24, equivalente a 20,93%. “Os fatos refletiram no resultado financeiro, aumentando o estoque negativo vindo do exercício de 2018. O déficit financeiro alcançou a soma de R$ 3.980.867,04 no final do exercício examinado, correspondendo a 60,54% de toda receita arrecada pelo Imes em 2019, que foi de R$ 6.575.423,86. Vale lembrar que a situação orçamentária vem sendo objeto de severas críticas e/ou recomendações por vários exercícios e ainda assim permanece referido desequilíbrio, em contrariedade ao princípio do equilíbrio das contas públicas, previsto no § 1º, do art. 1º, da LRF”.

Dentre as justificativas da instituição, a inadimplência dos alunos, a redução da procura por cursos da faculdade. “IMES Catanduva precisa “competir” por alunos com outras instituições públicas com cursos “gratuitos” e instituições particulares com mensalidades mais baixas, devido à oferta massiva de cursos ministrados pelo sistema “EAD” (ensino à distância), fatores que manifestamente o coloca em um contexto de competitividade inegavelmente desfavorável”, cita.

Karla Konda

Editora Chefe