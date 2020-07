Tribunal de Contas dá Prazo de 15 Dias Para Esclarecimentos Sobre Contrato de Galeria

O Tribunal de Contas de São Paulo (TCESP) concedeu prorrogação de prazo por mais 15 dias para esclarecimentos da prefeitura e do ex-prefeito Afonso Macchione Neto sobre a contratação de empresa para a execução de galerias pluviais na rua Mongaguá, no Jardim Alpino.

Trata-se da contratação número 138/2018, datado de 05 de novembro de 2018. O despacho concedendo mais prazo é assinado pelo Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo e foi publicado no sábado, no Diário Oficial do Estado.

Há um mês, a Prefeitura de Catanduva rescindiu unilateralmente o contrato com a empresa HP Engenharia e Construções Ltda, que era responsável pela obra de construção de galerias pluviais na rua Mongaguá.

Além de cancelar o contrato, a administração também suspendeu o direito da empresa licitar e contratar por um prazo de um ano.

A comunicação sobre a rescisão do contrato já havia sido feita em edições anteriores do Diário Oficial.

O departamento jurídico da empresa se manifestou, mas os setores responsáveis da administração não consideraram procedentes as justificativas apresentadas.

As obras de construção de galerias no Jardim Alpino foram licitadas em 2018. Foram realizados aditamentos de prazos e também de trabalhos.

O investimento da Prefeitura no local é de cerca de R$ 800 mil.

O trecho estava previsto se adequar em 974 metros de extensão de tubos em pead (polietileno de alta densidade), além de 70 galerias de águas pluviais.

A previsão informada no inicio da obra era de que os serviços fossem concluídos em 180 dias.

Karla Konda

Editora Chefe

