Tribunal De Contas Adere À Campanha Outubro Rosa Na Luta Contra Câncer

O mês de outubro é considerado o mês da luta das mulheres contra o câncer de mama, e por isso, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) aderiu à campanha Outubro Rosa, a exemplo de diversas instituições. A ação pretende conscientizar para a necessidade de realização de exames preventivos que possam identificar o câncer de mama.

Para chamar atenção sobre a importância do tema, durante o mês de outubro, o site institucional, assim como a intranet e as redes sociais da Corte de Contas paulista apresentarão cabeçalhos alusivos à campanha. Também será produzido conteúdo referente ao mesmo assunto para veiculação nos telões de videowall e nos boletins institucionais do TCESP, incluindo textos, vídeos e links.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa é de que são diagnosticados, a cada ano, 66.280 novos casos da doença no Brasil. A maior incidência ocorre em mulheres acima dos 40 anos – por isso, a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) recomenda que, nessa fase, a mamografia deve ser realizada anualmente.

A importância do diagnóstico precoce está no fato de aumentar significativamente as chances de cura, que é possível em 95% dos casos em fase inicial, segundo o Instituto Oncoguia. A idade avançada é considerada um fator de risco, mas excesso de peso, tabagismo, má alimentação, sedentarismo e consumo de bebidas alcóolicas também influenciam no desenvolvimento da doença.

Ariane Pio

Da Reportagem Local