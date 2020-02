Triângulo do Sol Realizará Ação Pré-Carnaval Para um Trânsito Mais Seguro

Para aqueles que vão utilizar a Rodovia Washington Luís poderá participar de uma ação em parceria com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), Secretaria de Saúde de Araraquara e São Francisco Saúde, a AB Triângulo do Sol que estarão realizando uma ação de segurança viária pré-carnaval, com o objetivo de prevenir acidentes. As atividades estão programadas para sexta-feira (21), das 9h às 12h, às margens da Rodovia Washington Luís (SP-310) – km 277, sentido Norte).

Durante a ação, motoristas serão orientados sobre os riscos de dirigir após a ingestão de bebida alcoólica e a importância de cuidar da saúde pessoal. Serão oferecidos os seguintes serviços gratuitos: aferição da pressão arterial e glicemia, testes convencionais e rápidos de Aids, sífilis e hepatites B e C, experiência com óculos simuladores de embriaguez e material educativo para o trânsito.

Para envolver ainda mais os usuários das rodovias e incentivar o bom comportamento no trânsito, a AB Triângulo do Sol exibirá mensagens de conscientização em seus letreiros eletrônicos, entre os dias 19 e 26 de fevereiro: operação carnaval mais seguro, não use o celular enquanto dirige #respeitoàvida. operação carnaval mais seguro, use sempre o cinto de segurança #respeitoàvida. operação carnaval mais seguro se for dirigir, não beba #respeitoàvida. operação carnaval mais seguro, respeite os limites de velocidade #respeitoàvida.

Dados do carnaval 2019 – Balanço da Polícia Militar do Estado de São Paulo, divulgado após o carnaval 2019, revelou que 21 pessoas morreram e 426 ficaram feridas em 824 acidentes, nas rodovias paulistas, durante o feriado.

Se comparado com o carnaval 2018, houve aumento de 1,5% no número de acidentes e de 33,5% no número de feridos. Já o número de mortes se manteve, ou seja, 21 vítima fatais, nos dois carnavais.

Ariane Pio

Da Reportagem Local