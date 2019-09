Triangulo Do Sol Apoia Setembro Verde Na Doação De Órgãos

Durante todo o mês de setembro a AB Triângulo do Sol em parceria com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) está apoiando a campanha Setembro Verde. Uma iniciativa que visa chamar a atenção para a importância de avisar a família quando se escolhe ser um doador de órgãos.

Durante todo o mês, os letreiros eletrônicos da concessionária exibem a frase “Doe órgãos, doe vida / Avise sua família”, com o intuito de despertar o interesse dos usuários para o tema.

De acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO), no Brasil, 33 mil pessoas aguardam por um transplante. A doação de órgãos e tecidos só acontece após a autorização da família, em documento assinado. Por isso, é fundamental que as pessoas conversem sobre o assunto. Pela legislação brasileira, não há como garantir efetivamente a vontade do doador, no entanto, observa-se que, na grande maioria dos casos, quando a família tem conhecimento do desejo de doar do parente falecido, esse desejo é respeitado. Por isso a informação e o diálogo são absolutamente fundamentais, essenciais e necessários. Essa é a modalidade de consentimento que mais se adapta à realidade brasileira. A previsão legal concede maior segurança aos envolvidos, tanto para o doador quanto para o receptor e para os serviços de transplantes.

A vontade do doador, expressamente registrada, também pode ser aceita, caso haja decisão judicial nesse sentido. Em razão disso tudo, orienta-se que a pessoa que deseja ser doador de órgãos e tecidos comunique sua vontade aos seus familiares.

Os órgãos doados vão para pacientes que necessitam de um transplante e estão aguardando em lista única, definida pela Central de Transplantes da Secretaria de Saúde de cada estado e controlada pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT).

No estado de São Paulo, a Lei nº 15.463, de 18 de junho de 2014, institui o mês de setembro como dedicado especialmente à conscientização em favor da doação de órgãos e tecidos, mês este que passou a ser conhecido como “Setembro Verde”. Paralelamente, a ABTO realiza o chamado “Brasil Verde”, uma série de eventos em todas as capitais brasileiras que reforçam o debate sobre a importância de avisar a família quando se escolhe ser um doador.

Ariane Pio

Da Reportagem Local