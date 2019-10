Três Pessoas São Presas em Operação São Paulo Mais Seguro em Catanduva

Balanço da Polícia Militar de Catanduva mostra que três pessoas foram presas durante a operação São Paulo Mais Seguro, iniciada na últiman segunda-feira e concluída na madrugada de terça-feira.

O objetivo da operação é garantir a continuidade da redução de indicadores criminais, com uma presença ostensiva maior.

Ao todo, o 30º Batalhão de Polícia Militar do Interior (30º BPM/I) empenhou 139 policiais em 61 viaturas. Realizou 69 pontos de bloqueios e neles, 322 condutores foram abordados, 322 veículos vistoriados.

Além disso, foram feitas 36 autuações de trânsito, seis veículos foram removidos. Outras 235 pessoas foram abordadas e policiais encontraram 222 gramas de drogas.

A nível estadual a iniciativa contou com a mobilização de 16.930 policiais militares, além do emprego de 7.558 viaturas, distribuídos em 1.435 pontos. As equipes estiveram em locais estratégicos, apontados pelo serviço de inteligência da PM, para sufocar possíveis ações de criminosos.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo tem um programa que atua diuturnamente na busca incessante da maximização dos resultados operacionais e na consequente redução dos indicadores criminais, visando aumentar a percepção de segurança da população.

Em caso de emergência, acione o Policial Militar mais próximo ou ligue no telefone de emergência 190.

Ariane Pio

Da Reportagem Local