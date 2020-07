Três Pacientes Tocaram Sino da Esperança do Hospital de Câncer de Catanduva

O Sino da Esperança do Hospital de Câncer de Catanduva badalou no dia 08 de Junho e 03 de Julho para anunciar o término do ciclo de radioterapia de Osmar Antunes da Silva, 67 anos, de Catanduva, que realizou 20 sessões do tratamento, de Ariana Vanessa Pereira, 42 anos, de Catanduva, que terminou sua 30ª sessão e de Ivone Alves da Silva que finalizou sua 25ª sessão do tratamento.

“Me sinto aliviada por terminar o tratamento”, disse Ivone, 60 anos, da cidade de Santa Adélia.

O Sino da Esperança é uma tradição e tem sido implantado nos maiores centros oncológicos e simboliza a conclusão da etapa do tratamento.

Emocionados pelo fim de mais uma etapa, os pacientes se despediram da equipe agradecendo o carinho e o cuidado recebido durante o tratamento.

O Serviço de Radioterapia do Hospital de Câncer de Catanduva está em funcionamento desde o dia 14 de Agosto e oferece tratamento ambulatorial, clínico, cirúrgico, quimioterápico e tratamento hormonal. As doações para o HCC podem ser feitas pela conta de energia elétrica, por depósito bancário, pelo site abracehcc.com.br e através dos telefones 0800 2004 222 ou (17)3311-3365.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

