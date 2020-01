Três Crianças Ficam Feridas em Acidente Com Churrasqueira em Marapoama

Um acidente doméstico com uma churrasqueira deixou três crianças feridas, em Marapoama, na última quarta-feira, dia 8 de Janeiro. De acordo com informações da Coordenadora de Saúde do município, as crianças estavam na casa da avó quando teriam usado o álcool doméstico e colocado fogo na churrasqueira. Em seguida, a garrafa de álcool explodiu e as chamas atingiram as crianças.

A avó chamou a ambulância da prefeitura, que realizou os primeiros atendimentos. Posteriormente, as crianças foram encaminhadas ao Hospital Padre Albino em Catanduva.

O hospital informou que duas das crianças ainda continuam internadas. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Ainda de acordo com a Coordenadora de Saúde de Marapoama, nenhuma das crianças sofreu queimaduras graves e elas devem receber alta em 10 dias.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local