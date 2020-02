Três Acidentes São Registrados Na Região De Catanduva No Feriado De Carnaval

Um acidente foi registrado na última sexta-feira, 21, por volta das 17h, na Rodovia Cesário José de Castilho, na altura do KM 385, que liga Catanduva a Itajobi.

Segundo informações, o acidente envolveu três vítimas, dois homens e uma mulher. Ainda segundo relatos, um veículo modelo Ford/Ka com placas de Itajobi teria perdido o controle e invadido a pista contrária, colidindo com uma caminhonete modelo Mitsubishi/L200 com placas de Catanduva. Na colisão, a caminhonete capotou.

A Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, Corpo de Bombeiros foram acionados. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Padre Albino.

Já outro acidente com motorista supostamente alcoolizado. Segundo informações, a Polícia Rodoviária Estadual realizava fiscalização próximo à Ibirá, quando um motorista passou em alta velocidade pelo trevo, quase atingindo os policiais que estavam no local.

O motorista seguiu pela rodovia, por mais de 20 minutos, não obedecendo a ordem de parada. Já perto de Novo Horizonte, o condutor tentou usar uma entrada de caminhões de cana, quando perdeu controle capotando diversas vezes no canavial. Foram mais de 50 quilômetros tentando abordar o motorista. Ele e os três passageiros sofreram ferimentos leves. O condutor vai responder por desobediência e lesão corporal, CNH recolhida e será suspensa.

O último acidente foi registrado no trevo de Ibirá. Na noite do último sábado, 22.

De acordo com a polícia, o motorista realizou uma manobra de retorno para fugir da fiscalização, quando perdeu o controle do veículo e capotou.

Segundo a polícia, o motorista foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Base de Rio Preto.

O condutor fez o teste do bafômetro e vai responder pelo crime de embriaguez ao volante.

Ariane Pio

Da Reportagem Local