Três Acidentes Fatais Marcam a Noite de Quinta-Feira Em Catanduva E Região

Uma colisão entre um carro e uma bicicleta deixou uma vítima fatal na noite de quinta-feira (09), na Rodovia Comendador Pedro Monteleone, mais conhecida como Rodovia da Laranja. Segundo informações, o homem de aproximadamente 42 anos, estaria transitando na rodovia, quando foi surpreendido por um veículo.

O condutor do carro teve apenas ferimentos leves, já o homem que estava na bicicleta, não resistiu aos ferimentos.

Outro acidente fatal foi com um motociclista. Segundo informações ele teria tido um infarto enquanto dirigia próximo ao estádio Silvio Salles, o condutor foi atendimento pelas autoridades competentes, mas morreu.

Já o terceiro acidente trágico aconteceu com uma família de Embaúba onde pai e filha morreram em uma colisão envolvendo uma caminhonete e uma carreta de cana na Rodovia Alberto Lahoz, em Catanduva (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o homem de 56 anos, a esposa e filha de 15 anos estavam em uma caminhonete e seguiam sentido Novais (SP) quando bateram com a carreta de um caminhão que saía de uma estrada de terra próxima à rodovia.

Com o impacto, o homem e a filha ficaram presos às ferragens, chegaram a ser resgatados, mas não resistiram ao impacto e morreram no local. A mulher que também estava no veículo também foi socorrida e foi levada ao Hospital em Catanduva para cirurgia. A prefeitura da cidade de Embaúba postou em rede social com tarja de luto, o velório foi realizado no ginásio da cidade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

