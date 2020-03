Treinamentos do Bax/Catanduva Continuam; Participação em Competições Segue Suspensa

A pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus, tem mudado a rotina em todo o cenário esportivo. Em Catanduva, não é diferente. Por enquanto, os treinamentos continuam com as atletas que já se apresentaram para a comissão técnica. Todas têm bom quadro clínico, sem qualquer sintoma de gripe ou resfriado.

“Estamos em monitoramento constante. Como todas estão bem, as atividades continuam. A diretoria e comissão técnica têm conversado constantemente para tomar as melhores decisões para o time”, explicou a dirigente Natália Burian.

Precauções estão sendo tomadas para evitar que as jogadoras fiquem doentes. Uma delas é que as atletas não almocem mais no restaurante onde fazem suas refeições habitualmente, para evitar aglomerações.

“Estamos orientando sobre evitar locais com muitas pessoas e reforçando sobre os cuidados com a higiene constante das mãos”, salientou.

De acordo com Natália, a tabela da Copa São Paulo – prevista para começar na primeira semana de abril –não foi divulgada ainda, até porque as competições estão suspensas.

No dia 12 de março, a Federação Paulista de Basquete (FPB) divulgou resolução informando que todas as competições estavam suspensas no período de 13 a 19 de março.

“Até o dia 19/03/2020, a Federação Paulista de Basketball divulgará uma nova nota sobre a realização ou não dos jogos já divulgados em tabela”, disse a resolução divulgação pela Federação.

Segundo Natália, o Bax Catanduva também aguarda um posicionamento do presidente da entidade, Enyo Correia.

“Caso seja necessário suspender os treinamentos, as jogadoras não serão liberadas para irem para suas casas, para evitar o transporte por ônibus ou avião. Ficarão todas aqui em Catanduva”, finalizou a dirigente.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local