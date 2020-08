Trecho Artes e Grupo Cabrabão Trabalham Em Uma Animação Inédita, “Trupe Do Cabrabão”

Com o isolamento social devido a pandemia causada pelo CoronaVírus, os artistas foram os primeiros a sentirem o impacto econômico e os efeitos da insegurança, no entanto também os primeiros a começarem a cuidar do entretenimento das pessoas, por meio de suas lives e outras ações que abrigaram a classe artística a se reinventarem.

Nesse sentido os artistas Catanduvenses não ficaram de fora dessa transformação e no meio da pandemia foram se reciclar e criaram diversas ações para continuarem a fazer a sua arte.

Uma escola de artes, uma empresa de engenharia de som para games e um grupo de teatro de Catanduva se juntaram para criar um novo projeto que pudesse chegar às crianças e levar a cultura popular brasileira para dentro de todas as casas. Nesse processo surge a “Trupe do Cabrabão”, uma animação que mistura filosofia para crianças, música e resgate da cultura popular brasileira.

Ainda estamos em momento de criação do design dos personagens, tentando captar a essência já existente neles nos espetáculos de teatro – diz Maju Malavaes responsável pela produção gráfica e desenhista da animação.

Além de ser um projeto de produção, a Trecho tem a sua base no ensino. Pensando nisso, o foco a partir desse projeto é ensinar animação para a população de Catanduva. – Maju Malavaes.

A criação dos personagens e a forma de animar vem sendo inspirada em desenhos dos anos 90 e 2000. Com personagens mais simples só que bem carismáticos. As outras fontes de inspiração são desenhos da Cartoon Network, como Steven Universo (na forma de contar a história mais voltada a reflexão) e O Incrível Mundo de Gumball (nos cenários mais realistas contrastando com personagens bem cartunescos).

“Queremos que a animação complemente nossos espetáculos, assim quem assistir as nossas peças terá uma experiência maior de um universo compartilhado que estamos criando desde o primeiro espetáculo do grupo”contou Rafael Back, diretor do Grupo Cabrabão.

O projeto está previsto para estrear esse ano ainda no canal do Youtube da Trecho Artes e do Grupo Cabrabão.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook