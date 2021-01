Tratoraço Acontece Hoje Em Catanduva Contra Alta Do ICMS Na Agropecuária

Um tratoraço será realizado em diversas cidades, com apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (FAESP).

Sindicatos e empresários de Catanduva também se unem contra o aumento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Estado de São Paulo. Intitulado “Diga não ao aumento do ICMS”, o movimento acontece nesta quinta-feira, às 16h30, com concentração em frente ao Hotel Colonial (Avenida Comendador Antônio Stocco, 245).

Participam da ação: Sindicato da Alimentação de Catanduva, Sindicato Rural de Catanduva, Associação Comercial e Empresarial de Catanduva, Coopercitrus Catanduva, Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva, Sindicato dos Empregados do Comércio de Catanduva, Sindicato dos Empregados Rurais de Catanduva, Sindicato dos Trabalhadores de Hotéis, Motéis, Bares e Lanchonetes de Catanduva, Associação dos Fornecedores de Cana da Região de Catanduva, Sindicato Empregados Estabelecimentos Saúde Catanduva, Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino e Educação de Catanduva, produtores rurais e empresários.

E tem o apoio também do empresário Ricardo Rebelato.

A decisão de mobilizar o ‘tratoraço’ somente foi tomada depois de seis meses de negociações com o governo estadual, que não se sensibilizou com os impactos que isso causaria nos produtores rurais e, principalmente, os menos favorecidos. Devem participar da manifestação, mais de 80 sindicatos rurais, alguns muito representativos no agronegócio paulista, que congregam cerca de 450 cidades.

Para a FAESP, as negociações estão chegando ao fim e se tornam necessárias medidas mais incisivas. “Buscamos o entendimento até o limite. Ante a iminência das novas alíquotas do ICMS começarem a ser cobradas, a partir do próximo dia 15, tivemos de agir para expor o problema”, ressalta Meirelles. “O ajuste fiscal vai causar a retração da capacidade produtiva alimentar de São Paulo”.

Segundo levantamento da FAESP, o ICMS maior causará um efeito cascata que pode aumentar os custos da produção em até 30%. Insumos agropecuários que eram isentos nas saídas internas passarão a ser tributados em 4,14%. A isenção de energia elétrica, que era para todas as propriedades rurais, foi retirada. Óleo diesel e etanol hidratado tiveram alíquotas elevadas para 13,30% (eram 12%). Ovo e suas embalagens, anteriormente taxados em 7%, passarão a 9,40%.

O aumento do ICMS impacta negativamente a produção estadual, resultando diretamente em menores salários e menor retorno do investimento das empresas. Para um cenário de maior competitividade entre as regiões brasileiras, o segmento que sofre o maior impacto é a agricultura, com retração de 2,7%, e a pecuária, com -0,9%. Agroindústria tem uma retração de 0,35%.

Ariane Pio

Da Reportagem Local