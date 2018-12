Transporte de Paciente Para Catanduva Mobiliza Águia e Bombeiros

O transporte de uma paciente de Mogi Mirim para Catanduva mobilizou o helicóptero Águia da Polícia Militar e também as equipes do Corpo de Bombeiros. O caso foi registrado ontem (17) e a vítima, uma mulher, se envolveu em um acidente de trânsito no dia 15 de novembro. A identidade dela não foi divulgada.

A ação chamou a atenção de moradores não só que trabalham nas proximidades, como também quem passava pelo trecho no momento em que ela era transferida para o Hospital Padre Albino. A vítima, por conta da gravidade dos ferimentos, teve que passar por algumas cirurgias para depois ser encaminhada para Catanduva para o tratamento na Unidade de Queimados, que é referência nesse tipo de atendimento.

Os bombeiros receberam o contato, por telefone, das equipes da Polícia Militar que solicitaram a ajuda no transporte da mulher. O helicóptero Águia pousou nas proximidades da pista de skate de Catanduva que também fica perto da unidade do Corpo de Bombeiros. No Hospital Padre Albino ela era aguardada. Todo o transporte da vítima foi feito com segurança. Não há previsão de quando ela será liberada.

Referência

A Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital Padre Albino atende Catanduva, região e demais pacientes referenciados pela Central de Regulação de Ofertas e Serviços do Estado de São Paulo (CROSS). Entre as cidades atendidas estão: Caraguatatuba, Pedreira, Espírito Santo do Pinhal, Sebastianópolis, São Manoel, Valentim Gentil, Atibaia, Coroados, Sumaré, Riversul, Borborema, Marília, Ouroeste, Torrinha, São Paulo, Assis, Jaú, Itu, Socorro, Orindiúva, Tatuí, Guararapes, Penápolis, Sertãozinho, Guanabara, Santana do Paraíba, Olímpia, Araraquara, Palestina, Boa Esperança do Sul, Bauru, Pirangi, Novo Horizonte e Catiguá.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local