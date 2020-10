Transporte Coletivo Volta Com Horário Noturno Em Mais Quatro Linhas

A Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) informou que os horários do transporte coletivo estavam sendo ampliados conforme a demanda principalmente no período noturno, agora com ampliação do horário do comércio e do shopping começou uma procura maior para esse horário.

A prefeita Marta do Espirito Santo divulgou em sua rede social que já existem linhas e horários estendidos para atender essa população que necessita do transporte.

“Entramos em uma nova fase de flexibilização das atividades que nos permite atender, em horário noturno, os passageiros do transporte coletivo. Com isso, os ônibus voltaram a circular das 20 às 23 horas. Inicialmente, serão atendidas as linhas que apresentam maior demanda: Alpino, Nosso Teto/Tarraf, Pachá/Solo e Nova Catanduva. O plano de retorno dos trajetos é gradual e beneficia principalmente os trabalhadores que dependem desse meio de transporte” enfatizou a prefeita. Já as empresas que utilizam vale-transporte estão sendo atendidas de forma pontual. Por isso, a orientação é que o usuário procure pelo guichê da Auto Viação Suzano, no Terminal Urbano, e relate sua necessidade, como linha e horários utilizados.

Ariane Pio

Da Reportagem Local