Transporte Coletivo Terá Itinerário Especial Para Abertura Noturna do Comércio

Devido o funcionamento em horário diferenciado no comércio, o transporte coletivo de Catanduva vai implantar horários extras no transporte coletivo entre os dias 07 e 23 de Dezembro. As saídas do Terminal Urbano Gerson Gabas são às 20h, 21h, 22h e 23h, de segunda a sexta-feira e aos sábados até às 18h.

A Prefeitura de Catanduva e a Auto Viação Suzano vão monitorar eventual aumento da demanda e fazer ajustes, se necessário. As medidas de higienização com relação ao combate ao coronavírus serão mantidas, com obrigatoriedade de uso de máscaras por motoristas e usuários, além do respeito quanto ao distanciamento social.

As lojas do comércio de Catanduva já começaram a funcionar com o novo horário. Nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, até o dia 23, as lojas funcionarão das 9h às 22h. Aos sábados, dias 12 e 19, das 9h às 16h. No dia 24 véspera de Natal, das 9h às 16h. No dia 25 (Natal) o comércio estará fechado. Já no dia 26, as lojas abrirão das 8h às 13h. Na segunda-feira, 28 de Dezembro, o horário de funcionamento será das 8h às 18h. Os horários foram definidos em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), entre Sincomercio (Patronal) e Sincomerciários (Laboral).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local