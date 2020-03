Transporte Coletivo Tem Redução de Horários a Partir de Hoje em Catanduva

O transporte coletivo em Catanduva terá mais uma redução de horários a partir desta quinta-feira. Os ônibus irão circular, com saída do terminal urbano de hora em hora mas entre às 05 às 8 horas e das 16 às 19 horas de segunda a sexta-feira. Aos sábados, a operação será das 5 às 8 horas e das 11 às 14 horas. A informação foi divulgada ontem pela Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) e justificada pela redução de 85% no número de passageiros neste período de quarentena. A Auto Viação Suzano já operava nos últimos dias com horários diferenciados, por conta da redução do movimento e também pela imposição da quarentena com fechamento de estabelecimentos comerciais e serviços públicos na cidade. Todas as linhas e trajetos serão mantidos, apenas os horários reduzidos nesse período. Mudanças ainda podem ser realizadas com o decorrer das medidas adotadas para a prevenção ao coronavírus.

Karla Konda

Editora Chefe

