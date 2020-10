Transporte Coletivo Tem Novos Horários a Partir Deste Sábado

Os horários do transporte coletivo serão mudados a partir deste sábado. O objetivo é atender consumidores e funcionários do comércio, agora que houve a possibilidade ampliação no horário de atendimento das lojas.

A nova demanda foi constatada pela Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), que está fazendo a retomada gradual do serviço, reduzido no início da quarentena.

De acordo com o setor, os ônibus sairão do Terminal Urbano nas horas cheias, das 5 às 9 horas, das 11 às 13 horas, e das 16 às 18 horas. Só a linha Gabriel Hernandez tem pequenas variações de horários, justamente para possibilitar duas opções de saída para moradores do Nova Catanduva, também atendidos pela linha Flamingo.

“A flexibilização de atividades na fase amarela do Plano São Paulo, permitida para o comércio e algumas instituições de ensino, refletiu em nova demanda de usuários no transporte público coletivo e possibilitou a retomada de horários de forma gradativa”, comenta Maria Luiza Sprone, secretária de Trânsito e Transportes Urbanos.

Desde o dia 13, também foram incluídos horários e quatro trajetos especiais para o período noturno, de segunda a sexta-feira. As saídas do Terminal Urbano são às 20, 21, 22 e 23 horas. A ampliação é resultado de acompanhamento do volume de passageiros feito pela Auto Viação Suzano, concessionária do serviço na cidade.

Os novos horários e a relação completa dos trajetos especiais noturnos estão disponíveis no site da Prefeitura.

Karla Konda

Editora Chefe