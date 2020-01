Transporte Coletivo É Reforçado Com Três Novos Ônibus

Um novo reforço foi garantido ao transporte público coletivo de Catanduva. Trata-se de três ônibus zero quilômetro da Auto Viação Suzano, que já começaram a circular na última sexta-feira, dia 10 de janeiro. Esses novos veículos já estavam previstos no contrato firmado com a Prefeitura de Catanduva.

Os ônibus são completos, com elevador para acesso dos cadeirantes, ar-condicionado e tecnologia wi-fi. Os usuários dos coletivos também podem contar com tomadas USB para recarregar a bateria do celular antes mesmo de chegar ao seu destino. Agora, com os três novos veículos, a frota do transporte da cidade soma 23 ônibus.

Cartão

Além das novidades, a empresa adotou recentemente o Cartão Integração como nova opção para os usuários, conforme já divulgado pelo O Regional. Com ele, o passageiro pode passar de uma linha para outra em qualquer lugar da cidade, sem custo extra, dentro do prazo de 2 horas – contadas a partir do momento em que ele entra no primeiro ônibus.

“Quem ainda não garantiu o cartão, que tem a primeira via gratuita, pode realizar a solicitação no guichê da empresa, no Terminal Urbano. O atendimento é feito das 8 às 18 horas, de segunda a quinta-feira, e das 8 às 17 horas, às sextas-feiras. É preciso apresentar as vias originais do RG e CPF. O cartão fica pronto na hora”, diz a nota oficial da Prefeitura de Catanduva.

Para outras informações ou dúvidas, o telefone de contato é o (17) 98180-8554.

Da Reportagem Local