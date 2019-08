Transporte Coletivo Da Suzano Atenderá Linhas Até As 23h30

Antes, a maioria das linhas encerrava a operação às 22h

AViação Suzano ampliou mais um horário do transporte coletivo urbano de Catanduva, a partir de segunda-feira (19) terá linhas até as 23h30 de segunda a sexta-feira. Beneficiando estudantes e trabalhadores do período noturno de alguns bairros. A ampliação nos horários foi determinada pela Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), que oficiou a Auto Viação Suzano, empresa responsável pelo serviço na cidade. Antes, a maioria das linhas encerrava a operação às 22h.

Atenção usuários por conta da novidade, algumas linhas terão alterações no período noturno. A Vila Engrácia, por exemplo, terá ônibus às 18h, 18h45, 19h45, 20h45, 22h, 22h50 e 23h30. Confira como ficarão os últimos horários de outras linhas que também serão beneficiadas com o serviço estendido: Pachá: 22h; 22h50 e 23h30, FIPA: 22h; 22h50 e 23h30, Salles/ Theodoro: 22h; 22h50 e 23h30, Euclides/ Solo: 22h; 22h50 e 23h30, Tarraf: 22h; 22h50 e 23h30, Vila Celso: 22h e 23h30, Nosso Teto: 22h; 23h30, Jardim Amêndola: 22h; 22h50 e 23h30, Jardim Alpino: 21h30; 22h30; 23h30, Flamingo: 21h30; 22h30; 23h30, Gabriel Hernandes: 21h15; 22h15 e 23h30.

As demais linhas não sofrerão alteração de horários. As mudanças podem ser conferidas no site da Prefeitura de Catanduva: www.catanduva.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local