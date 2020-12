Transporte Coletivo Amplia Horários aos Finais de Semana

Para impulsionar as compras do fim de ano, a Prefeitura de Catanduva e a Auto Viação Suzano ampliaram o itinerário do transporte coletivo da cidade. A medida é válida para sábado e domingo e beneficiará consumidores e funcionários do comércio, que atua com horário estendido neste período natalino.

No sábado, dia 19, as linhas Pachá, Unifipa, Salles/Theodoro, Euclides/Solo, Tarraf, Vila Celso, Nosso Teto, Amêndola, Alpino, Flamingo, Gabriel Hernandez e Engrácia ganharão mais um horário de saída do Terminal Urbano – às 19 horas. As saídas, nessa data, serão das 5 às 9 horas, 11 às 14 horas, e 16 às 19 horas. No domingo, dia 20, os ônibus vão circular das 7 às 15 horas com quatro linhas especiais: Alpino, Pachá/Solo, Nosso Teto/Tarraf e Nova Catanduva. O trajeto segue o cronograma especial do período noturno que está disponível no site da Secretaria de Trânsito: www.catanduva.sp.gov.br/transito/transporte-coletivo. As determinações de higienização com relação ao combate ao coronavírus serão reforçadas, com obrigatoriedade de uso de máscaras por motoristas e usuários, além do respeito quanto ao distanciamento social.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local