Transferência De Feriado Beneficia Horários Para Comércio Do Dia Dos Pais

Faltando pouco para o Dia dos Pais, que neste ano será comemorado no dia 11 de agosto, o comércio já vive a expectativa da data comemorativa, considerada significativa para vendas. Comemorado no segundo domingo de agosto, a previsão é de boas vendas no começo do segundo semestre. Mas o Sincomercio pede atenção as pessoas para os horários de funcionamento já que também haverá feriado transferido para segunda (12) no caso de clientes que queiram trocar seus presentes ou ainda fazer suas compras.

“O Dia dos Pais é uma data importante para o comércio de Catanduva. Por isso, antes de fecharmos o calendário do horário do comércio, solicitamos à Prefeitura a mudança do feriado da quinta-feira (8), para segunda-feira (12). Desta forma possibilitamos que os consumidores disfrutem de horário especial para realizarem suas compras. No sábado (10) o comércio funcionará das 8h às 17h e na segunda, aos comerciantes que solicitaram autorização ao sindicato, o funcionamento se dará das 9h às 13h. É uma data para os comerciantes cativarem novos clientes e atenderem com satisfação os clientes antigos” explicou o Ivo Pinfildi Júnior, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva – Sincomercio.

O otimismo dos empresários tem uma explicação: ninguém deixa a data passar em branco. Independente do valor do presente, os filhos não abrem mão de comprar uma lembrança carinhosa para os pais. Após uma pesquisa de preços, é possível adquirir algo atrativo por um valor mais justo, como roupas, acessórios, ferramentas e calçados. Uma pesquisa realizada pela FCDLESP (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo) aponta que os lojistas do estado esperam crescimento nas vendas de até 2%. O ticket médio do presente deve ficar em torno de R$ 150,00.

Comerciantes diz que o comércio espera um segundo semestre mais otimista devido ao final do ano ser uma época de mais movimentação no varejo. “Nossa loja está preparada para atender o público que quer levar somente uma lembrancinha, mas também para aqueles que queiram gastar um pouco mais para o paizão, geralmente quem acaba levando para o pai leva para o sogro, avô, tio e assim por diante”, concluiu um lojista.

Ariane Pio

Da Reportagem Local