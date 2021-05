Tradicional Lanchonete Local Está Vendendo Cachorro Quente em Prol Prateleira Solidária

A Fafica, hot dog e hamburgueria, está realizando o ‘Hot Dog Solidário’ em prol a Prateleira Solidária.

O evento acontece da seguinte maneira na compra de um hot dog tradicional ou completo parte da renda será revertida para o projeto social, Prateleira Solidária de Catanduva.

O valor do hot dog completo é R$ 16 e o tradicional R$ 13, os interessados podem encomendar pelo telefone (17) 99195-7878 e a retirada será no dia 13 de maio, a partir das 19 horas pelo sistema drive-thru devido a pandemia. A Fafica hot-dog fica na Praça Monsenhor Albino, nº 32 em frente à Igreja Matriz.

O projeto Prateleira Solidária ajuda mais de 120 famílias cadastradas e agora no momento de fase emergencial a procura pelas famílias carentes multiplica e precisa de alimentos para montar as cestas básicas. Além disso, o projeto necessita bastante de produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza que estão compondo a cesta para garantir segurança na saúde das famílias beneficiadas.

Na última atualização prateleira solidária em suas redes sociais, eles estavam precisando de óleo, açúcar, fubá, farinha, além de papel higiênico e sabão em barra.

Ariane Pio

Da Reportagem Local