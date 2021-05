Trabalho de varrição é Realizado na Theodoro Rosa Filho e Comendador Antônio Stocco

Cidade mais limpa. A Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura realizou no último sábado, dia 15, o trabalho de varrição foi feito nas principais avenidas da cidade. O serviço foi executado na Avenida Theodoro Rosa Filho e Comendador Antônio Stocco. A ação visa manter a conservação e a limpeza das ruas e avenidas da cidade.

A Emgelimp é responsável pela varrição de Rua de Catanduva desde 2018, quando o contrato foi firmado. No contrato inicial, a empresa poderia efetuar até 4.400 quilômetros de varrição num preço de R$ 2,6 milhões anualmente.

Quando a empresa assumiu o serviço, o preço a ser pago por quilômetro limpo era de R$ 49,65. Mas houve em 2019, reajuste pelo índice do IPCA de 3,42% , o último pelo menos listado no Portal Transparência do Município. O valor a ser pago passou então a ser R$ 51,34, aproximadamente por quilômetro varrido.

O contrato de varrição de ruas é um dos que foram desmembrados desde a transferência de gestão de coleta e destinação final do lixo para a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec).

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local