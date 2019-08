Trabalho Com Carteira Assinada Teve Aumento Significativo Na Região

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 12% no 2° trimestre deste ano, atingindo 12,8 milhões de pessoas, segundo dados divulgados na última quarta-feira (31/07) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na região de Catanduva o número de carteiras assinadas também teve significativo amento.

Segundo o IBGE, o número total de desempregados (12,8 milhões) representa uma queda de 4,6% em relação ao primeiro trimestre do ano. Na comparação com o mês anterior (maio), quando o número total de desempregados atingiu 12,984 milhões, também houve queda. Na região de Catanduva o setor que mais empregou foi o da agricultura, seguido pelo setor do comércio e da prestação de serviços, já a indústria não teve muitas contratações neste período.

“A agricultura é muito forte na nossa região, e ela sempre traz bons resultados, tanto para os produtores, quanto para os trabalhadores que necessitam do emprego. E ultimamente o setor agrícola tem gerado cada vez mais postos de trabalho, devido ao fato de possuir vagas de trabalho que não exigem conhecimentos avançados, o que traz mais oportunidades para as pessoas que possuem pouco estudo e que na maioria das vezes são as mais atingidas pelo desemprego”, conta um produtor da região.

Apesar do significativo aumento no número de carteiras assinadas, o índice de empregos formais ainda está longe de ser ideal, já que o Brasil encerrou o semestre com uma taxa de subutilização da força de trabalho de 24,8%. Isso significa que falta trabalho para 28,4 milhões de brasileiros. Nesta pesquisa são considerados subutilizados os trabalhadores que estão desempregados, os que trabalham menos de 40 horas semanais, mas gostariam de trabalhar mais, os que não estão desempregados, mas não poderiam aceitar uma vaga no mercado, e aqueles que desistiram de procurar por emprego, os chamados de desalentados.

Os dados mostram que o trabalho por conta própria também bateu recorde desde que esta pesquisa foi iniciada em 2012 pelo IBGE: no 2° trimestre encerrado em junho, 24,1 milhões de pessoas estavam nessa situação. O número de trabalhadores com carteira de trabalho assinada, excluídos os trabalhadores domésticos, cresceu 0,9% na comparação com o trimestre encerrado em março e 1,4% em relação a junho do ano passado, respectivamente, 294 mil e 450 mil.

Da Reportagem Local