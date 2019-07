Trabalhador Poderá Rescindir Contrato Após Três Meses Sem Salário

O Projeto de Lei nº 2646/19 determina que o empregado poderá considerar rescindido o contrato de trabalho após três meses de atraso salarial. Neste caso, bastará ele notificar extrajudicialmente o empregador para receber a indenização equivalente à demissão sem justa causa.

De autoria da deputada Alê Silva (PSL-MG), o projeto altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT – Decreto-Lei 5.452/43). Atualmente, o empregado pode considerar rescindido o vínculo com a empresa quando o empregador não cumprir com as obrigações contratuais. Mas ele precisa recorrer à justiça trabalhista para ter acesso à indenização, as verbas rescisórias, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o seguro-desemprego e aos documentos. Para a deputada, essa situação prejudica o trabalhador. “Nossa intenção, com este projeto de lei, é fazer valer a letra da lei. Para tanto, a rescisão dependerá de simples notificação extrajudicial do empregado”, disse Alê Silva. Segundo a proposta, a entrega dos documentos que comprovam a dissolução contratual aos órgãos competentes e o pagamento das verbas rescisórias devem ser feitos no prazo de 10 dias. O projeto deverá ser analisado em caráter conclusivo pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviços Públicos; e de Constituição, Justiça e Cidadania.

Um trabalhador catanduvense que pediu para não ser identificado revela que já teve que enfrentar esse problema de atraso de salário e que teve que acionar a justiça para garantir seus direitos. “Eu estava à procura de trabalho, não conseguia arranjar nada, então me indicaram uma empresa que estava contratando novos funcionários. No começo até fiquei com certo receio, pois era uma empresa recém formada com uma estrutura questionável. Mas como estava precisando, não pensei duas vezes e comecei a trabalhar lá, mas quando venceu o primeiro mês, na hora do pagamento, eles vieram com uma desculpa e disseram que teriam que adiar o pagamento. Eu fui levando até que se completou 3 messes, aí não deu mais, eu e um grupo de funcionários nos unimos e entramos na justiça. Deu trabalho, mas conseguimos receber. Agora eu espero que esse projeto consiga facilitar mais a vida do trabalhador, por que ter que acionar a justiça para ter direito de receber o próprio salário não é nada legal”, desabafa o trabalhador.

André Santos

Da Reportagem Local