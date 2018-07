Torcida Vibra Com os Gols do Brasil Durante Expediente de Trabalho

Foi no expediente de trabalho que muitos trabalhadores torceram pela seleção brasileira no mundial. Parecia feriado em Catanduva, mas em alguns lugares o expediente rolava solto. Quem andou pelas ruas da cidade na hora do jogo pode ver de perto estabelecimentos comerciais funcionando normalmente. Padarias, supermercados, farmácias, banca de revistas e jornais, escolas particulares, dentre outros.

Foi assim, com essa garra que funcionários vibraram com os gols do Brasil durante o expediente de trabalho.

Em uma padaria a torcida não parava de atender e nem de assistir ao jogo da seleção brasileira contra o México.

“A gente trabalha e ainda pode assistir ao jogo. E ainda arrisco um palpite 2 a 0 para o Brasil”, diz Mauro Germano, caixa de uma padaria no início do segundo tempo.

O motorista Natanael Machado também arriscou o palpite de 2 x 0 para o Brasil. “É muito bom trabalhar e assistir ao jogo, além de trabalhar a gente se diverte muito com a equipe de trabalho. A cada gol a gente festeja muito”, ressalta Machado.

As balconistas também garantem que assistir o jogo na hora do expediente não atrapalha em nada. “Esse é o terceiro jogo que a gente assiste trabalhando e no próximo, na sexta-feira (6), nós vamos estar escaladas novamente e vamos torcer mais uma vez pelo Brasil”, comemora a balconista Valéria Santos que palpitou 1 a 0 para o Brasil. A balconista Márcia Regina gosta de assistir ao jogo e atende os clientes no clima da Copa.

“Por incrível que pareça, vem muita gente comprar na hora do jogo e no intervalo vem mais ainda. E na hora do gol a gente para de atender para comemorar, grita e festeja”, brinca Márcia Regina. Em u­­ma escola de ensino infantil a vibração foi entre professores, direção e os brasileirinhos.

“A garotada está amando em assistir o jogo do Brasil na escola. Fizemos isso por causa do horário desse jogo, ficava complicado para os pais e então resolvemos de unir a diversão com o aprendizado”, constata Silvânia Godoy Bueno, proprietária da escola infantil.

COMÉRCIO

A maioria dos estabelecimentos comerciais estava fechado, mas em alguns empresários preferiram trabalhar e fazer promoções para os clientes que estivessem na loja na hora do jogo.

REPARTIÇÃO PÚBLICA

No próximo jogo, na sexta-feira, as repartições públicas trabalharão até às 14 horas, sem intervalo de almoço. Conforme decreto 7.387, os serviços considerados de emergência e urgência funcionam normalmente: UPA 24 horas (Unidade de Pronto Atendimento); Central de Ambulância; SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (da Secretaria Municipal de Saúde); Serviços Municipais do Poupatempo; Zoológico Municipal (da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura; Serviços de Captação e Distribuição de Água da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva – SAEC.

“Inclusive plantões de reparos de ramais de água e esgoto, coleta, fiscalização e análise de água, etc; Empresa Funerária do Município de Catanduva; Cemitérios; Guarda Civil Municipal; Agentes Fiscais de Trânsito (Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos); Rodoviária; e, naqueles em que hajam funcionários que exercem atribuições correspondentes às funções de vigilância”, informa o decreto.

Karla Sibro

Da Reportagem Local