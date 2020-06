Torcida Tricolor de Catanduva Realiza Doações de Cestas Básicas Para Famílias Carentes

Os torcedores do Tricolor de Catanduva promoveram mais uma ação de solidariedade durante a pandemia provocada pelo Coronavírus. Com ajuda de voluntários e a torcida catanduvense o grupo realizou na última quarta-feira, 10 de Junho, a distribuição de 20 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade.

Intitulada como “Quarta Sem Fome” semanalmente o grupo realiza a distribuição de marmitas. A torcida também promoveu arrecadação de agasalhos, calçados, cobertores e produtos de higiene e limpeza. Todos os itens serão utilizados na confecção das cestas distribuídas pela equipe.

As ações sociais promovidas pelo Tricolor de Catanduva têm como objetivo buscar formas de amenizar a fome, que atingiu muitos chefes de família que não puderam trabalhar durante o período de isolamento social.

Para os interessados em conhecer e contribuir com o trabalho, basta entrar em contato através do telefone (17)99139-9164. A sede da torcida fica localizada na Rua Sete de Setembro, 1275 – Higienópolis.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook