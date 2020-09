Todas As Regiões Do Estado de SP Estão Na Fase Amarela

Foram anunciadas ontem (11) pelo governo de São Paulo, as duas únicas regiões que estavam na fase laranja para amarela, Ribeirão Preto e Franca. Agora as atualizações de classificações passaram a serem feitas uma vez por mês. Nessa fase, as regiões podem reabrir bares, restaurantes e salões de beleza com 40% da capacidade, além de academias com 30% de vagas e expediente limitado a seis horas por dia. Além disso, agora a educação toma um rumo diferente, podem contar 28 dias para a volta as aulas presenciais, mas existem regras rígidas tanto para os profissionais quanto para aluno, além disso, daqui 28 dias nenhuma região pode retroceder a fase amarela para laranja ou até vermelha.

O Plano São Paulo foi idealizado com a divisão de cinco fases que vão do nível máximo de restrição de atividades não essenciais (Vermelho) a etapas identificadas como controle (Laranja), flexibilização (Amarelo), abertura parcial (Verde) e normal controlado (Azul). O Plano São Paulo também foi regionalizado, com o estado dividido em 17 regiões [com a região metropolitana dividida em cinco sub-regiões] e cada uma delas classificada em uma fase. O governo de São Paulo ainda recomenda todo cuidado ao evitar aglomerações e seguir as regras de segurança como uso de mascaras, álcool em gel e distanciamento social.

Ariane Pio

Da Reportagem Local