TJ Nega Recurso de Vereadores e Ex- Parlamentares em Ação Sobre ‘Rachadinha’

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso movido pelos vereadores e ex-vereadores – Wilson Paraná, Enfermeiro Ari, Wagner Pimpão Bersa e Aparecido de Lima (Cido Verdureiro) em ação que os condenaram em 1ª instância por improbidade administrativa, na qual apurava a exigência de divisão de salários dos assessores, conhecida como ‘rachadinha’.

No recurso julgado ontem, dois advogados – de Enfermeiro Ari e de Wilson Paraná – fizeram sustentação oral, com o objetivo de reformar a sentença inicial. Eles alegaram falta de provas materiais.

De acordo com o advogado de Wilson Paraná, Augusto Fauvel, a prova apresentada é, em seu entendimento, frágil. “Ppleiteamos a reforma da sentença que condenou o Wilson Paraná por improbidade, com prova frágil, sem amparo e sem conjunto de demais indícios que pudessem amparar, mas o Tribunal não entendeu dessa forma, mesmo demonstrando todos os precedentes dos Tribunais Superiores e o que nos cabe agora são novos recursos. Tanto o STF como STJ corroboram que a prova seria insuficiente para ensejar uma condenação dessa natureza”, afirmou o advogado.

Ao questioná-lo sobre a possibilidade de Paraná ter de deixar o mandato e ser barrado na Lei da Ficha Limpa, o advogado afirmou: “Eu entendo que até pelo teor da decisão e atual decisão dos tribunais superiores, que existe uma grande possibilidade de reverter e obter um efeito suspensivo para que ele não seja atingido nesse aspecto, pedindo o reconhecimento da fragilidade da prova usada para o condenar”, disse.

Na sentença em 1ª instância, do juiz José Roberto Lopes Fernandes, da 1ª Vara Cível, a condenação dos quatro foi de perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio de cada um, relativos às remunerações percebidas pelos seus assessores à época dos fatos, a suspensão dos direitos políticos por 10 anos para cada um; a perda da função pública (se estiver exercendo o cargo de vereador); a multa civil equivalente a três vezes o valor do acréscimo patrimonial indevido e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, também pelo prazo de 10 anos para cada qual.

A reportagem tentou entrar em contato com os demais envolvidos (advogados e ex-vereadores), porém não obtivemos sucesso.

Karla Konda

Editora Chefe